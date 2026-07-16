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Tsunamivarning tonas ner efter skalv i Nya Zeeland

Av Emma Hedlin
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Nya Zeeland har utfärdat en tsunamivarning efter att ett jordskalv inträffat i närheten av Te Anau på den västra sidan av sydön, skriver RNZ.

Inledningsvis uppmanades människor i området att evakuera omedelbart. Vid 12.30-tiden skriver den nyzeeländska beredskapsmyndigheten att varningen tonas ner då skalvet var mindre än tidigare befarat.

Först rapporterades att skalvet hade en magnitud på 6,3. Enligt den nya bedömningen var magnituden 5,9.

RNZ rapporterar direkt
live · www.rnz.co.nz
Myndigheterna väntar sig nu inga översvämningar
www.nzherald.co.nz
Reuters beskriver området som populärt bland turister
Reuters  · Ofta betalvägg
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