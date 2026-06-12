Turistorter vill stryka sig från världsarvslistan

Venedig är en av platserna som drabbats av överturism.

Det har länge setts som något prestigefyllt, men nu anses det inte längre vara enbart positivt att komma med på Unescos världsarvslista, rapporterar BBC.

För vissa platser har det gått så långt att enskilda orter bett om att bli borttagna. Listan som är tänkt att ge skydd åt platser av särskild kulturell betydelse, kommer nämligen med flera oönskade konsekvenser, enligt kritikerna.

En av orterna, där röster höjts om att få bli borttagen är slovakiska Vlkolínec, som haft 100 000 extra besökare sedan de listades. Greg Richard, expert på kulturell turism, säger till BBC att sociala mönster tycks spela en allt viktigare roll i enskildas resemönster, inte minst jämfört med förr då guideböcker ansågs viktigare.

– I dag är det vanligare att folk följer efter andra turister, säger han.