Tio år efter lanseringen av mobilspelet Pokémon Go väntas ett tusental spelare inta Sergels torg i centrala Stockholm för att jaga Pokémons i sina mobiler, skriver tidningen Mitti.

Tioårsjubileet har förvisso redan firats. Helgens event sker i samband med att spelets ägare kommer till Stockholm. Men den främsta anledningen är att Stockholms lokala Pokémon Go-grupp är så stor och aktiv, säger spelambassadören Neo till tidningen.

– När jag startade gruppen i januari 2024 hade vi drygt 100 medlemmar. Nu har vi 11 500.