Det som började med skolprotester har vuxit till en landsomfattande rörelse, som nu också riktar sig mot de höga levnadskostnaderna, rätten att manifestera och polisvåldet.

Sedan oktober har tusentals franska kvinnor vittnat om att deras menscykel påverkats efter att de andats in polisens tårgas på demonstrationer.

Forskarna kan ännu inte säga om gasen ligger bakom. Men frågan har nu nått parlamentet, samtidigt som listan över skadade demonstranter växer. Händer har slitits av, ögon har förstörts och polisen granskas i över 80 utredningar.

Här är vad som är känt om höstens skador och varför den franska polisens metoder är så omstridda.