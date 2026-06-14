Tusentals utan ström efter oväder i Västerbotten

Paraplyproblem. Illustrationsbild. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle och inte i Västerbotten.

Ett oväder längs Västerbottenkusten har lett till mängder av strömavbrott på söndagen, rapporterar lokala medier. Enligt P4 Västerbotten är omkring 3 500 elkunder utan ström i Umeå, Bygdeå, Robertsfors och Bygdsiljum.

Hårda vindar har dessutom blåst ner flera träd i centrala Umeå. Först i eftermiddag väntas vindarna bedarra, enligt SVT:s meteorolog.