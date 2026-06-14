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Paraplyproblem. Illustrationsbild. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle och inte i Västerbotten. (Johan Nilsson/TT)
Sommarvädret

Tusentals utan ström efter oväder i Västerbotten

Av Ebba Örn
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Ett oväder längs Västerbottenkusten har lett till mängder av strömavbrott på söndagen, rapporterar lokala medier. Enligt P4 Västerbotten är omkring 3 500 elkunder utan ström i Umeå, Bygdeå, Robertsfors och Bygdsiljum.

Hårda vindar har dessutom blåst ner flera träd i centrala Umeå. Först i eftermiddag väntas vindarna bedarra, enligt SVT:s meteorolog.

Räddningstjänsten har larmats om nerblåsta träd även i Överboda
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