Tusentals utan ström efter oväder i Västerbotten
Ett oväder längs Västerbottenkusten har lett till mängder av strömavbrott på söndagen, rapporterar lokala medier. Enligt P4 Västerbotten är omkring 3 500 elkunder utan ström i Umeå, Bygdeå, Robertsfors och Bygdsiljum.
Hårda vindar har dessutom blåst ner flera träd i centrala Umeå. Först i eftermiddag väntas vindarna bedarra, enligt SVT:s meteorolog.
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