En man och en kvinna i Skåne har anhållits misstänkta för grov misshandel av ett spädbarn, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

– Det är ett barn under ett år. Vad jag vet har de vuxna kommit in med barnet till vården själva. De har en relation till barnet, säger polisens presstalesperson Patric Fors.

De anhållna nekar till brott. Barnet vårdas på universitetssjukhuset i Lund, och socialtjänsten har kopplats in.

Ett häktningsbeslut ska tas senast på torsdag klockan 12.