Två åtalas efter jordskredet på E6

En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet – tillsammans och i samförstånd.

– Oaktsamheten har bestått i att de tilltalade har låtit transportera och lägga upp mer schaktmassor än vad marken klarat av att bära, varvid marken givit vika och ett jordskred har satts igång, säger chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson som har varit förundersökningsledare.

Brottsrubriceringarna gäller allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet. Åklagaren yrkar på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera, samt näringsförbud för en av de åtalade.

Jordskredet inträffade natten till den 23 september 2023 och orsakade stora skador på infrastrukturen och miljön. Tre personer skadades när deras bil drogs med i jordskredet.