Två åtalas efter jordskredet på E6
En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet – tillsammans och i samförstånd.
– Oaktsamheten har bestått i att de tilltalade har låtit transportera och lägga upp mer schaktmassor än vad marken klarat av att bära, varvid marken givit vika och ett jordskred har satts igång, säger chefsåklagare Daniel Veivo Pettersson som har varit förundersökningsledare.
Brottsrubriceringarna gäller allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan och otillåten miljöverksamhet. Åklagaren yrkar på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera, samt näringsförbud för en av de åtalade.
Jordskredet inträffade natten till den 23 september 2023 och orsakade stora skador på infrastrukturen och miljön. Tre personer skadades när deras bil drogs med i jordskredet.
Jordskredet vid Stenungsund — det gäller saken
- Jordskredet vid E6 utanför Stenungsund inträffade natten till 23 september 2023 förstörde vägen och flera fordon drogs med, tre personer skadades.
- Statens haverikommission slog fast att schaktmassor som tippats öster om E6 överbelastade marken och utlöste skredet.
- Två personer, en markägare och en entreprenör, åtalades i juli 2026 för grov allmänfarlig vårdslöshet och otillåten miljöverksamhet efter händelsen.
- Återuppbyggnaden av E6 kostade cirka 550–570 miljoner kronor och vägen öppnade för trafik igen i juli 2024 efter omfattande arbeten.
- Trafikverket kräver Stenungsunds kommun på 570 miljoner kronor i ersättning för återuppbyggnaden, och kommunen har fått flera skadeståndskrav.