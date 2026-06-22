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Illustrationsbild. (TT)
Nazismen i Sverige

Två åtalas för hot – kopplas till aktivklubb

Av Joel Malmén
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Två män med kopplingar till nazistiska Aktivklubb Sverige, 20 respektive 21 år, åtalas för olaga hot. Det rapporterar DN.

Händelsen inträffade i Stockholms tunnelbana i april i fjol. Enligt ett vittne jagade männen en 17-årig pojke uppför en rulltrappa. När de fick tag i pojken tog de tag i honom och höll ett stjärnformat metallföremål mot hans hals, enligt vittnen, som uppger att pojken såg livrädd ut.

Pojken har inte velat medverka i utredningen och bevisningen bygger på vittnesförhör och övervakningsfilmer. De båda männen nekar till brott.

I vintras dömdes fyra unga män från Aktivklubb Sverige för flera våldsamma överfall mot personer med utländsk bakgrund i Stockholms tunnelbana.

Två män åtalas för hot – kopplas till nazistiska Aktivklubb
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