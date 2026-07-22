Två brännskadade efter lägenhetsbrand

En man och en kvinna ska vara brännskadade efter en lägenhetsbrand i Nynäshamn, skriver polisen på sin hemsida.

– Vi har ett rökfyllt trapphus som ställer till det lite för oss, säger Anders Sessler, vakthavande befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund till SVT Nyheter Stockholm.

Kvinnan ska ha lyckats ta sig ut på egen hand via trapphuset, medan mannen fick evakueras via en balkong.

Mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter.