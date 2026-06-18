ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En bild från Dubai, där en av männen greps 2023. (Altaf Qadri /AP/TT)
Svenska brottsbekämpningen

Två efterlysta svenskar har utlämnats och häktats

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Två svenska män som är misstänkta för grova brott har utlämnats från Förenade Arabemiraten, uppger polisen under torsdagen. Den ena personen greps i Dubai för tre år sedan och var då internationellt efterlyst för grovt bokföringsbrott och grova skattebrott.

Den andra mannen har enligt polisen haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Han är misstänkt för grov narkotikasmuggling i både Stockholm och Göteborg, brott som ska ha begåtts mellan 2020 och 2021. Han greps våren 2025 efter att en internationell efterlysning utfärdats.

Brotten hanteras som separata ärenden i Sverige.

– Vi vill tacka rättsväsendet i Förenade Arabemiraten, säger polismästaren Anders Wiberg vid Noa i ett uttalande.

Männen har förts till svenska häkten
Sveriges Television
Det rör sig om två män, 38 och 45 år gamla
TT
Polisens pressmeddelande
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Svenska brottsbekämpningenFörenade arabemiratenBrottMellanöstern