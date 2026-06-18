Två efterlysta svenskar har utlämnats och häktats
Två svenska män som är misstänkta för grova brott har utlämnats från Förenade Arabemiraten, uppger polisen under torsdagen. Den ena personen greps i Dubai för tre år sedan och var då internationellt efterlyst för grovt bokföringsbrott och grova skattebrott.
Den andra mannen har enligt polisen haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Han är misstänkt för grov narkotikasmuggling i både Stockholm och Göteborg, brott som ska ha begåtts mellan 2020 och 2021. Han greps våren 2025 efter att en internationell efterlysning utfärdats.
Brotten hanteras som separata ärenden i Sverige.
– Vi vill tacka rättsväsendet i Förenade Arabemiraten, säger polismästaren Anders Wiberg vid Noa i ett uttalande.
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