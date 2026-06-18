Två efterlysta svenskar har utlämnats och häktats

En bild från Dubai, där en av männen greps 2023.

Två svenska män som är misstänkta för grova brott har utlämnats från Förenade Arabemiraten, uppger polisen under torsdagen. Den ena personen greps i Dubai för tre år sedan och var då internationellt efterlyst för grovt bokföringsbrott och grova skattebrott.

Den andra mannen har enligt polisen haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Han är misstänkt för grov narkotikasmuggling i både Stockholm och Göteborg, brott som ska ha begåtts mellan 2020 och 2021. Han greps våren 2025 efter att en internationell efterlysning utfärdats.

Brotten hanteras som separata ärenden i Sverige.

– Vi vill tacka rättsväsendet i Förenade Arabemiraten, säger polismästaren Anders Wiberg vid Noa i ett uttalande.