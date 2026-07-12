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Polisen på plats i Toronto efter skjutningen. (Keito Newman/AP/TT)
Utrikes

Två döda efter skjutning på festival i Toronto

Av Alice Hermansson
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Minst två personer har skjutits ihjäl på en stadsfestival i Toronto, skriver AP. Ytterligare fem är skottskadade men deras skadeläge är okänt.

Polisen larmades om skottlossningen vid 20-tiden på lördagskvällen och anlände till en kaotisk scen, enligt ABC News och CNN. Hundratals festivalbesökare ska ha sprungit ner för gatan för att söka skydd från skottsalvorna.

Skottlossningen ska ha startat mellan två personer som försökte skada varandra, skriver CNN. Gärningspersonerna flydde från platsen och är fortfarande på fri fot. Det ska dock inte vara någon fara för allmänheten.

”Jag kommer att se till att Torontopolisen har alla resurser de behöver för att hitta de ansvariga, och de kommer att fortsätta arbeta dygnet runt för att få bort vapen från våra gator”, skriver Torontos borgmästare Olivia Chow i ett uttalande på X.

Motivet till skjutningen är okänt.

Toronto är en av Nordamerikas tryggaste städer
AP  · Ofta betalvägg
At least 2 dead, multiple wounded in shooting at Toronto street festival
abcnews.com
Flera masskjutningar i Kanada det senaste året
AFP  · Ofta betalvägg
Kanada har betydligt strängare vapenlagar än grannlandet USA
CNN
Olivia Chow på X
x.com
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