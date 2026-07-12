Två döda efter skjutning på festival i Toronto

Minst två personer har skjutits ihjäl på en stadsfestival i Toronto, skriver AP. Ytterligare fem är skottskadade men deras skadeläge är okänt.

Polisen larmades om skottlossningen vid 20-tiden på lördagskvällen och anlände till en kaotisk scen, enligt ABC News och CNN. Hundratals festivalbesökare ska ha sprungit ner för gatan för att söka skydd från skottsalvorna.

Skottlossningen ska ha startat mellan två personer som försökte skada varandra, skriver CNN. Gärningspersonerna flydde från platsen och är fortfarande på fri fot. Det ska dock inte vara någon fara för allmänheten.

”Jag kommer att se till att Torontopolisen har alla resurser de behöver för att hitta de ansvariga, och de kommer att fortsätta arbeta dygnet runt för att få bort vapen från våra gator”, skriver Torontos borgmästare Olivia Chow i ett uttalande på X.

Motivet till skjutningen är okänt.