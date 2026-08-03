Två döda i utbrottet av parasiten cyklospora i USA
De första två dödsfallen i utbrottet av tarmparasiten cyklospora i USA har rapporterats i Michigan, uppger delstatens hälsodepartement enligt amerikanska medier.
De två personerna som dött hade ”allvarliga underliggande tillstånd” som kan ha påverkats av cyklospora och uttorkning, enligt hälsodepartementet.
Över 11 000 personer i delstaten har drabbats av parasiten, varav nästan 200 har behövt söka sjukhusvård.
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