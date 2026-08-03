ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Utbrottet av cyklospora har kunnat spåras till sallad. (Sophie Bates /AP/TT / AP)
Utrikes

Två döda i utbrottet av parasiten cyklospora i USA

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

De första två dödsfallen i utbrottet av tarmparasiten cyklospora i USA har rapporterats i Michigan, uppger delstatens hälsodepartement enligt amerikanska medier.

De två personerna som dött hade ”allvarliga underliggande tillstånd” som kan ha påverkats av cyklospora och uttorkning, enligt hälsodepartementet.

Över 11 000 personer i delstaten har drabbats av parasiten, varav nästan 200 har behövt söka sjukhusvård.

Sjukdomsfall har kunnat spåras till isbergssallad som serverades på restaurangkedjan Taco Bell
abcnews.com
Dödsfall kopplade till cyklospora är mycket ovanliga
CNN
Nio delstater omfattas av utbrottet
Washington Post  · Ofta betalvägg
Data från Michigans hälsodepartement
www.michigan.gov
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen