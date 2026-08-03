Två döda i utbrottet av parasiten cyklospora i USA

Utbrottet av cyklospora har kunnat spåras till sallad.

De första två dödsfallen i utbrottet av tarmparasiten cyklospora i USA har rapporterats i Michigan, uppger delstatens hälsodepartement enligt amerikanska medier.

De två personerna som dött hade ”allvarliga underliggande tillstånd” som kan ha påverkats av cyklospora och uttorkning, enligt hälsodepartementet.

Över 11 000 personer i delstaten har drabbats av parasiten, varav nästan 200 har behövt söka sjukhusvård.