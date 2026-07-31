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Inrikes

Två flickor gripna med skarpladdat vapen

Av Joel Malmén
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Natten mot fredag greps två minderåriga flickor med ett skarpladdat vapen på en adress nära köpcentret Mobilia i Malmö, skriver Sydsvenskan.

Flickorna greps vid 04-tiden. Polisen är fåordig.

– De här uppgifterna stämmer, men utredningen befinner sig i ett känsligt läge, säger presstalespersonen Kerstin Gossé.

De senaste åren har allt fler flickor misstänkts för grova brott, och polisen har trappat upp arbetet för att förhindra att de dras in i gängkriminalitet.

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