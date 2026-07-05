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Glass i sommarregn. (Oscar Olsson/TT)
Inrikes

Två gripna efter ”glasskupp” i Göteborg

Av Ebba Örn
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Två personer bröt sig tidigt i morse in hos Hemglass i Utby i Göteborg och stoppade sportbagar fulla med glasslådor, rapporterar lokala medier. Ett vaktbolag såg det hela på övervakningskameror och när polisen kom till platsen kunde man gripa två personer.

De gripna är en kvinna och en man i 30- och 35-årsåldern, skriver Aftonbladet.

– Glassen är säkrad och kommer återbördas, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson till tidningen.

Kvinnan och mannen är misstänkta för stöld genom inbrott.

Ska ha fått med sig två sportbagar fulla med glass
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