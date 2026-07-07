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Bilden har ingenting med innehållet i artikeln att göra. (Andreas Hillergren/TT)
Inrikes

Två minderåriga gripna efter skjutning i Borås

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Två minderåriga personer har gripits misstänkta för grovt vapenbrott efter att skotthål hittats i en ytterdörr vid en byggnad i Borås, uppger SVT Nyheter Väst. Det är i nuläget oklart om någon person har skadats i samband med händelsen.

Polisen inledde en ”större insats” vid byggnaden runt klockan 03.00 under natten till tisdagen, rapporterar P4 Sjuhärad. Radiokanalen uppger att kriminaltekniker arbetar vid den misstänkta brottsplatsen. På bilder syns också tungt beväpnade poliser i närheten av byggnaden.

Polisen vill inte säga om de gripna är kända sedan tidigare
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