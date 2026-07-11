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Sjöfartsverkets helikopter av typen AgustaWestland AW139. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Kajakpaddlare hittade efter sökinsats i skärgården

Av Adam Lindh
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En sökinsats pågick tidigare under kvällen i Stockholms skärgård sedan två kajakpaddlare försvunnit.

– Det är ganska många resurser larmade: Sjöräddningssällskapet med båtar, Kustbevakningen, Sjöfartsverkets räddningshelikopter och en polishelikopter, sa Mikael Bergström, flygräddningsledare på Sjöfartsverket, till TV4 Nyheterna.

Personerna försvann från ett större sällskap vid 18.30-tiden mellan Husarö och Möja.

Vid 21-tiden hade paddlarna hittats igen, skriver Aftonbladet.

– De hade helt enkelt paddlat till en annan ö än vad som var planerat, säger Mikael Bergström.

Hittades på en ö mellan Svartlöga och Lidö
www.tv4.se
Paddlarna hittades genom att de svarade i telefon
Aftonbladet
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