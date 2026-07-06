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Jönköpings tingsrätt. (Adam Ihse/TT)
Brottsvågen mot äldre

Två män döms – rånade äldre kvinnor i hemmet

Av Hedda Hallsenius
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Två män i 20-årsåldern döms till nio års fängelse var efter att ha rånat fyra äldre kvinnor i Huskvarna, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Gärningsmännen rånade kvinnorna i deras hem under nattetid och ska enligt åtalet även ha försökt våldta en av kvinnorna. En kvinna vittnar om att männen bundit henne med buntband och stoppat in en trasa i hennes mun.

– Gärningsmännen har på ett hänsynslöst sätt utnyttjat kvinnornas skyddslösa och utsatta ställning och visat synnerlig råhet, säger domaren Jan Josefsson.

Männen döms för tre fall av grovt rån, ett fall av försök till inbrottsstöld och ett fall av grovt sexuellt övergrepp
Sveriges Television
Offren var mellan 84 och 98 år – männen hittade dem genom att söka på nätet
TT
Den ena mannen har förnekat all inblandning
Sveriges Radio
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Brottsvågen mot äldreJönköpings länBrottHuskvarna