Två män döms – rånade äldre kvinnor i hemmet

Två män i 20-årsåldern döms till nio års fängelse var efter att ha rånat fyra äldre kvinnor i Huskvarna, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Gärningsmännen rånade kvinnorna i deras hem under nattetid och ska enligt åtalet även ha försökt våldta en av kvinnorna. En kvinna vittnar om att männen bundit henne med buntband och stoppat in en trasa i hennes mun.

– Gärningsmännen har på ett hänsynslöst sätt utnyttjat kvinnornas skyddslösa och utsatta ställning och visat synnerlig råhet, säger domaren Jan Josefsson.