Två män döms – rånade äldre kvinnor i hemmet
Två män i 20-årsåldern döms till nio års fängelse var efter att ha rånat fyra äldre kvinnor i Huskvarna, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.
Gärningsmännen rånade kvinnorna i deras hem under nattetid och ska enligt åtalet även ha försökt våldta en av kvinnorna. En kvinna vittnar om att männen bundit henne med buntband och stoppat in en trasa i hennes mun.
– Gärningsmännen har på ett hänsynslöst sätt utnyttjat kvinnornas skyddslösa och utsatta ställning och visat synnerlig råhet, säger domaren Jan Josefsson.
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