Två män döms till livstids fängelse för Brommamord

Niklas Roslund, 47, och Marcus Olsson, 30, döms till livstids fängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november. Det meddelar Solna tingsrätt på onsdagen.

– Mordet har utförts på ett kallblodigt sätt där ett flertal skott avlossats då offret haft sin rygg vänd mot skytten. Det hela kan inte uppfattas som annat än en ren avrättning, säger rättens ordförande rådmannen Josefin Mallmin i ett pressmeddelande.

Männen ska inte ha haft någon koppling till offret utan det misstänks handla om ett beställningsmord. Dödskjutningen filmades och filmen spreds på sociala medier.

De båda männen har nekat till händelsen.

Roslund döms även för grovt vapenbrott. Han var även åtalad för förberedelse till mord, vilket ogillades av tingsrätten.

Båda männen stod åtalade för försök till grovt rån men även denna punkt ogillades.