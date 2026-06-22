Två män får fängelse – hade 5 000 ip-tv-kunder
Två män i Skåne döms till två års respektive 2,5 års fängelse för grovt bokföringsbrott efter att ha sålt olagliga ip-tv-boxar och abonnemang, rapporterar Expressen.
Den ene, en 43-årig man från Kävlinge, var enligt Malmö tingsrätt drivande. Den andre, en 55-årig polsk medborgare bosatt i Malmö, stod som företrädare för bolagen men har enligt rätten agerat på uppdrag av 43-åringen.
Mellan 2019 och 2022 ska männen ha dragit in 40 miljoner kronor. Skatteverket har hittat 27 000 inbetalningar och kontaktuppgifter till 20 000 personer. När inbetalningar matchades med kontaktuppgifter fick de fram nästan 5 000 personer.
bakgrund
Ip-tv
Wikipedia (sv)
IPTV eller IP-television, från engelskans internet protocol television, är television distribuerad över IP-nätverk, oftast inom ett begränsat bredbandsnät som ägs av en enskild nätverksoperatör. Först i Sverige att leverera IPTV var operatören Bredbandsbolaget år 2005. Distributionen av IPTV skiljer sig från traditionell marksänd digital-TV där en signal skickas från en central sändare till alla tittare samtidigt. Istället för att skicka en signal med de tillgängliga programmen (kanalerna) placerar leverantören av IPTV innehållet på olika servrar. När leverantören aktiverar IPTV-boxen ges användaren åtkomst till servern och innehållet kan tas emot. Huruvida IPTV är lagligt eller inte beror på om rättigheter och licenser för innehållet är korrekt hanterade. För att kunna ta del av IPTV lagligt krävs oftast en licens, som regleras genom avtal mellan rättighetsinnehavaren och leverantören, samt mellan leverantören och användaren. Om en användare tittar på en tv-kanal via en leverantör som har rättigheter, och det finns avtal mellan alla parter, så är det lagligt. Enligt en undersökning från 2024 uppskattar Mediavision att 580 000 hushåll prenumererar på illegala IPTV-tjänster. Under 2024 kom en uppmärksammad dom där en person dömdes för grovt upphovsrättsbrott för distribution av illegal IPTV. Personen dömdes att betala 114 miljoner kronor i skadestånd.
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