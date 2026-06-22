Två män får fängelse – hade 5 000 ip-tv-kunder

Två män i Skåne döms till två års respektive 2,5 års fängelse för grovt bokföringsbrott efter att ha sålt olagliga ip-tv-boxar och abonnemang, rapporterar Expressen.

Den ene, en 43-årig man från Kävlinge, var enligt Malmö tingsrätt drivande. Den andre, en 55-årig polsk medborgare bosatt i Malmö, stod som företrädare för bolagen men har enligt rätten agerat på uppdrag av 43-åringen.

Mellan 2019 och 2022 ska männen ha dragit in 40 miljoner kronor. Skatteverket har hittat 27 000 inbetalningar och kontaktuppgifter till 20 000 personer. När inbetalningar matchades med kontaktuppgifter fick de fram nästan 5 000 personer.