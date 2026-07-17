Saknade män hittade döda i tält – ingen brottsmisstanke

Två män som anmäldes saknade i Härjedalen förra veckan har hittats döda i ett tält, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen misstänker inget brott.

”Men för att bringa klarhet i vad som har orsakat dödsfallen ska det utredas, bland annat med hjälp av en rättsmedicinsk undersökning.”

Männen, som är i 30- respektive 55-årsåldern, anmäldes saknade efter en fiskeresa.