Två misstänks för brott mot skyddslagen vid Ringhals

Två personer ertappades med att fotografera kärnkraftverket Ringhals och misstänks nu för brott mot skyddslagen, rapporterar Aftonbladet.

– Det ligger vid havet, så det händer då och då att vi får in sådana här ärenden, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

Personernas telefoner har tagits i beslag. Enligt Andersson spelar det ingen roll om fotograferingen skedde avsiktligt eller av misstag – det är ändå ett brott.