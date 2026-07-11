Två misstänks för brott mot skyddslagen vid Ringhals
Två personer ertappades med att fotografera kärnkraftverket Ringhals och misstänks nu för brott mot skyddslagen, rapporterar Aftonbladet.
– Det ligger vid havet, så det händer då och då att vi får in sådana här ärenden, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.
Personernas telefoner har tagits i beslag. Enligt Andersson spelar det ingen roll om fotograferingen skedde avsiktligt eller av misstag – det är ändå ett brott.
bakgrund
Skyddsobjekt
Wikipedia (sv)
Skyddsobjekt är den svenska benämningen på vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt Skyddslagen (2010:305) har beviljats förstärkt skydd mot: sabotage, terroristbrott enligt terroristbrottslagen (2022:666), spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, eller grovt rån. Den nuvarande lagen trädde i kraft den 1 juli 2010 och ersatte den då gällande skyddslagen (1990:217). Skyddslagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Två betydelsefulla typer av skyddsobjekt är försvarsanläggningar och flygplatser.
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