Den läkare i 40-årsåldern som dömts för att ha utsatt 17 män för våldtäkt eller sexuella övergrepp, har två nya anmälningar mot sig. Det rapporterar UNT.

– Vi utreder det initialt som våldtäkter och kommer att vidta utredningsåtgärder som exempelvis målsägandeförhör, säger Gunnar Brodin, åklagare.

2025 dömdes läkaren till åtta års fängelse för tio våldtäkter. Den 3 november dömdes han igen för ytterligare två våldtäkter och åtta fall av sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att fängelsestraffet även ska gälla för de nya brotten.