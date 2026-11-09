Två nya anmälningar mot våldtäktsdömde läkaren
Den läkare i 40-årsåldern som dömts för att ha utsatt 17 män för våldtäkt eller sexuella övergrepp, har två nya anmälningar mot sig. Det rapporterar UNT.
– Vi utreder det initialt som våldtäkter och kommer att vidta utredningsåtgärder som exempelvis målsägandeförhör, säger Gunnar Brodin, åklagare.
2025 dömdes läkaren till åtta års fängelse för tio våldtäkter. Den 3 november dömdes han igen för ytterligare två våldtäkter och åtta fall av sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att fängelsestraffet även ska gälla för de nya brotten.
Därför namnger vi inte läkaren
Vi på Omni har valt att inte namnge läkaren som dömts för våldtäkt mot flera patienter.
Det rör sig om flera allvarliga brott som begåtts mot patienter i beroendeställning och det finns ett starkt allmänintresse i att berätta om dem.
Samtidigt är mannens familjesituation sådan att en namngivning riskerar att drabba hans anhöriga. Därför bedömer vi att hänsynen till deras integritet väger tyngre än allmänintresset av att namnge honom.