Fasaden på Uppsala tingsrätt till vänster. Till höger syns det undersökningsrum där flera av övergreppen ska ha skett, enligt polisens förundersökning.

Den läkare i 40-årsåldern som tidigare dömts för tio fall av våldtäkt döms på tisdagen för flera nya brott. Det handlar om ytterligare två fall av våldtäkt och åtta sexuella övergrepp. Det skriver UNT.

De nya brotten ska precis som de tidigare ha skett inom ramen för hans tidigare arbete som läkare. Flera av offren vittnar i förhör om hur han tagit dem på könet och gjort onaniliknande rörelser mot deras vilja. Ett av de nya offren var under 18 år vid tillfället.

40-åringen sitter sedan i slutet av förra året i fängelse och hans läkarlegitimation har dragits in. Han nekar till brott och hävdar att det rör sig om undersökningar som varit medicinskt motiverade. Detta motsägs av expertvittnen i utredningen.

Tingsrätten anser att det tidigare utdömda fängelsestraffet på åtta år även ska gälla för de nya brotten.