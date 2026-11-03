Våldtäktsdömde läkaren döms för ytterligare tio brott
Den läkare i 40-årsåldern som tidigare dömts för tio fall av våldtäkt döms på tisdagen för flera nya brott. Det handlar om ytterligare två fall av våldtäkt och åtta sexuella övergrepp. Det skriver UNT.
De nya brotten ska precis som de tidigare ha skett inom ramen för hans tidigare arbete som läkare. Flera av offren vittnar i förhör om hur han tagit dem på könet och gjort onaniliknande rörelser mot deras vilja. Ett av de nya offren var under 18 år vid tillfället.
40-åringen sitter sedan i slutet av förra året i fängelse och hans läkarlegitimation har dragits in. Han nekar till brott och hävdar att det rör sig om undersökningar som varit medicinskt motiverade. Detta motsägs av expertvittnen i utredningen.
Tingsrätten anser att det tidigare utdömda fängelsestraffet på åtta år även ska gälla för de nya brotten.
Därför namnger vi inte läkaren
Vi på Omni har valt att inte namnge läkaren som dömts för våldtäkt mot flera patienter.
Det rör sig om flera allvarliga brott som begåtts mot patienter i beroendeställning och det finns ett starkt allmänintresse i att berätta om dem.
Samtidigt är mannens familjesituation sådan att en namngivning riskerar att drabba hans anhöriga. Därför bedömer vi att hänsynen till deras integritet väger tyngre än allmänintresset av att namnge honom.