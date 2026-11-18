Två personer har rånats på kryptovaluta i sitt hem i Jönköping, skriver polisen på sin sajt.

Vid 03.30-tiden larmades polisen till en bostad. Rånare hade trängt sig in och misshandlat en av de boende. Under hot tvingades målsägarna föra över valutan till ett annat konto.

De drabbade ska ha blivit bakbundna av rånarna innan de lämnade brottsplatsen, uppger polisen.

Ännu har ingen misstänkt gärningsperson gripits. Händelsen utreds som grovt rån.