Två personer döda i bilolycka i Dalarna
Två personer har dött i en trafikolycka i Smedjebacken i Dalarna, skriver polisen på sin hemsida.
Två bilister kolliderade enligt polisen ”av oklar anledning” under eftermiddagen.
Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik för att utreda olyckan. Ingen är misstänkt.
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