(Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Två personer har dött i en trafikolycka i Smedjebacken i Dalarna, skriver polisen på sin hemsida.

Två bilister kolliderade enligt polisen ”av oklar anledning” under eftermiddagen.

Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik för att utreda olyckan. Ingen är misstänkt.