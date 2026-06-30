Två personer hittade döda i Eslöv – misstänkt mord

Två personer har hittats döda i en villa utanför Eslöv och polisen misstänker mord, uppger polisen.

”Det finns omständigheter som talar för att händelsen är att betrakta som mord”, skriver polisen på sin hemsida.

Bostaden har spärrats av och det har pågått en stor polisinsats under dagen. Det finns inte någon misstänkt.

Anhöriga är underrättade.