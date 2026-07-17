Två personer misstänks för våldtäkt mot barn i Ystad

Två personer har gripits på Malmö central misstänkta för våldtäkt mot barn, rapporterar Sydsvenskan. Våldtäkten ska enligt polisen ha skett i Ystad under torsdagskvällen.

– Vi arbetar i ärendet och har gripit två gärningsmän som är straffmyndiga, säger Alexander Sahlin, jourutredningsbefäl vid polisen, till Sydsvenskan.