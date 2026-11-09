Två sjukdomsfall på SSAB – redan för fem år sedan
Redan 2021 drabbades två medarbetare hos teknikkonsulten Afry av symtom när de undersökte SSAB:s mark i samma område där man bygger det nya stålverket i Luleå. Det rapporterar Arbetet.
”Personer som var på plats blev dåliga i magen och fick huvudvärk senare på kvällen samt kände sig omtöcknade”, står det i anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan skrev Afry att det skulle kunna röra sig om cyanid. Man gjorde utredningar i området, men det är oklart vad företaget kom fram till.
Det är liknande symtom och ungefär samma område som drabbat medarbetare det här året. Det pågår en polisutredning, men det är oklart om de två händelserna hänger ihop.
Sjukdomsfallen på SSAB — det gäller saken
- Ett 20-tal arbetare insjuknade vid SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå under våren 2026, med symtom som huvudvärk, illamående och näsblod.
- Arbetet pausades och omfattande mätningar visade förhöjda halter av giftiga gaser samt misstankar om förorenad mark.
- SSAB återupptog bygget i slutet av maj och angav fina dammpartiklar som huvudorsak, men experter och myndigheter ifrågasatte förklaringen.
- Statens haverikommission och polisen inledde utredningar om arbetsmiljöbrott efter sjukdomsfallen vid SSAB:s bygge i Luleå.
- I oktober 2026 underkände haverikommissionen SSAB:s utredning och konstaterade att bolagets förklaringar och åtgärder varit otillräckliga.