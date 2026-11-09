Redan 2021 drabbades två medarbetare hos teknikkonsulten Afry av symtom när de undersökte SSAB:s mark i samma område där man bygger det nya stålverket i Luleå. Det rapporterar Arbetet.

”Personer som var på plats blev dåliga i magen och fick huvudvärk senare på kvällen samt kände sig omtöcknade”, står det i anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan skrev Afry att det skulle kunna röra sig om cyanid. Man gjorde utredningar i området, men det är oklart vad företaget kom fram till.

Det är liknande symtom och ungefär samma område som drabbat medarbetare det här året. Det pågår en polisutredning, men det är oklart om de två händelserna hänger ihop.