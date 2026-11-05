Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Flemingsberg efter att ett tåg under natten körde in i en grävmaskin, rapporterar DN. Först på fredagsmorgonen väntas tågen kunna köra som vanligt igen, uppger Trafikverket för tidningen.

Inga tåg kan passerar mellan Älvsjö och Flemingsberg vilket ställer till det för regionaltågen på sträckan Stockholm C–Göteborg/Malmö/Karlstad. Även pendeltågen drabbas. Prognosen är att tågen ska rulla igen vid 06 i morgon bitti, men den kan ändras.

– Ska man ut och resa är rådet att man ska ha koll på sin resa och se efter om den kanske har ändrats, säger Pär Aronsson vid Trafikverket till DN.

Två personer fördes till sjukhus efter olyckan. Skadeläget är oklart.