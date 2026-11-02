Två ungdomar, som båda är över 15 år gamla, har gripits misstänkta för mordbrand efter att ha kastat brandfarlig vätska mot en bostad i Kallhäll nordväst om Stockholm under söndagen. Det skriver SVT Stockholm.

Vätskan träffade en dörr till huset, som tog eld.

– De boende kunde själva släcka elden kvickt med en brandsläckare, säger Niklas Berglund, vakthavande befäl hos polisen.

Polisen misstänker att ungdomarna tagit fel hus, då det inte föreligger något hot.