Tvättbjörnen Jimothy blev viral: ”Liten och klumpig”

En grå, liten, fluffig boll med fyra långa ben. Så beskrivs tvättbjörnen Jimothy i Seattle i USA som har gjort sig viral på sociala medier. Han gjorde entré förra året utanför lokalbon Ben Trammells altan, skriver Seattle Times.

– Han var så liten och klumpig. Men hans mamma och syskon var alltid så tålmodiga och omtänksamma, hindrade honom från att ramla och ibland bar de honom, säger han.

Jimothy har en kort rygg och nästan ingen nacke, troligen på grund av kort ryggradssyndrom vilket han inte verkar lida av.

Ett annat djur som fått internets hjärta att smälta är den sjuåriga hunden Tilly som också har kort rygg. Något hon blev viral för samtidigt som Jimothy, skriver New York Post.

– Hon har inga hälsoproblem eller komplikationer av sin korta rygg, utan vi förväntar oss att hon får ett långt och hälsosamt liv, säger ägaren Anna Marie Gianni.