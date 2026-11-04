Den tyske bergsklättraren Jost Kobusch ska för fjärde gången försöka nå Mount Everest topp under den farliga vintersäsongen, skriver Reuters. Han ska dessutom försöka ta sig upp på den västra sidan, som anses vara svårast tekniskt och därmed också farligast.

Aldrig tidigare har någon lyckats ta den vägen under vintern då väderförhållandena är som sämst. Han ska dessutom göra det på egen hand, utan vare sig guider eller syrgas.

– För mig handlar det om att uppleva Everest i dess renaste form.

Majoriteten som försöker nå toppen gör det under våren, antingen från bergets södra eller norra sida.