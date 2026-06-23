UBS går emot räntehökarna – spår sänkning nästa år

Efter Federal Reserves räntebesked i förra veckan prisar räntemarknaden nu in två räntehöjningar från USA:s centralbank fram till april nästa år.

Men enligt UBS är det är en alltför hökaktig bedömning, skriver WSJ. I stället spår storbanken en sänkning.

”Vi räknar fortfarande med att Feds nästa räntebeslut blir en sänkning – om än först under 2027”, skriver UBS-chefen Ulrike Hoffmann-Burchardi i en kommentar.