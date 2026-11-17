Ukraina går mot svåraste vintern: ”Ryssland skalar upp”
Sverige lovar mer stöd till Ukraina, som antas gå mot sin hårdaste vinter hittills under kriget. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.
– Det kommer att bli den svåraste vintern som Ukraina upplevt. Ryssland har skalat upp produktionen av ballistiska robotar och drönare, säger Jonson i samband med ett försvarsministermöte i Bryssel under tisdagen.
Också Tyskland och Norge lovar att växla upp stödet.
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