Sverige lovar mer stöd till Ukraina, som antas gå mot sin hårdaste vinter hittills under kriget. Det säger försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.

– Det kommer att bli den svåraste vintern som Ukraina upplevt. Ryssland har skalat upp produktionen av ballistiska robotar och drönare, säger Jonson i samband med ett försvarsministermöte i Bryssel under tisdagen.

Också Tyskland och Norge lovar att växla upp stödet.