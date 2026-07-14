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Ukrainas robotar dödar fienden och räddar skadade – så förändrar de markkriget

Ukrainian soldiers work on ground unmanned vehicles, used for medical evacuation and resupply routes to frontline infantry, in the Donetsk region of Ukraine, June 2025. They began as supply mules. Now ground robots evacuate the wounded, hold trenches and even do the killing. (DAVID GUTTENFELDER / NYT)

Drönarna har skrivit om reglerna för modern krigföring. Men Ukraina går före också när det gäller markrobotar, skriver The New York Times.

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The New York Times

A Robot Army Remakes Ground Warfare in Ukraine

They began as supply mules. Now ground robots evac…

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