Ukrainas robotar dödar fienden och räddar skadade – så förändrar de markkriget
Drönarna har skrivit om reglerna för modern krigföring. Men Ukraina går före också när det gäller markrobotar, skriver The New York Times.
The New York Times
A Robot Army Remakes Ground Warfare in Ukraine
They began as supply mules. Now ground robots evac…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen