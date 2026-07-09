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Ukrainas sexdelade plan för att klara Patriotkrisen

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy stands in front of a Patriot air defense missile system during a visit to a military training area in Germany, 2024. (Jens Buettner/AP)

Ukraina står inför en akut brist på amerikanska Patriotrobotar, samtidigt som Ryssland ökar sina angrepp med ballistiska robotar.

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The Wall Street Journal

Ukraine’s Six-Part Strategy to Survive the Global Run on Patriot Missiles

Kyiv is trying to mitigate the shortage of missile…

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