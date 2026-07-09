Ukrainas sexdelade plan för att klara Patriotkrisen
Ukraina står inför en akut brist på amerikanska Patriotrobotar, samtidigt som Ryssland ökar sina angrepp med ballistiska robotar.
The Wall Street Journal
Ukraine’s Six-Part Strategy to Survive the Global Run on Patriot Missiles
Kyiv is trying to mitigate the shortage of missile…
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