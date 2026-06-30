Ukrainas starkaste vapen: soldaterna som vägrar ge upp
I över fyra år har juniorlöjtnant Ihor Vizirenko och andra ukrainska frontsoldater burit krigets tyngd. Trots hjärnskakningar, döda vänner och barn de knappt sett.
The Wall Street Journal
Ukraine’s Most Potent Weapon Is the Soldiers Who Refuse to Quit
Thousands who joined military in war’s early days…
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