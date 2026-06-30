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Ukrainas starkaste vapen: soldaterna som vägrar ge upp

Vizirenko, bottom left, with three other members of the 21st Mechanized Brigade. They have fought together since 2022. (Justyna Mielnikiewicz/WSJ)

I över fyra år har juniorlöjtnant Ihor Vizirenko och andra ukrainska frontsoldater burit krigets tyngd. Trots hjärnskakningar, döda vänner och barn de knappt sett.

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The Wall Street Journal

Ukraine’s Most Potent Weapon Is the Soldiers Who Refuse to Quit

Thousands who joined military in war’s early days…

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