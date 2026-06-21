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Arkivbild från 12 juni: Bilar i kö utanför en bensinmack Simferopol på Krym. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukrainska drönarattacker på Krym – fyra döda

Av Tomas Ekelund
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Fyra personer har dödats och 28 skadats i ukrainska drönarattacker på rysk-ockuperade Krymhalvön under helgen. Det uppger den ryska administrationen på Krym enligt Reuters.

Enligt Kyiv Post har attackerna riktats mot bränsledepåer och militära anläggningar på halvön.

Ledaren för det ryska styret på Krym, Sergei Aksyonov, skriver i ett inlägg på Telegram att försäljningen av drivmedel till privatpersoner och företag stryps från klockan 09.00 lokal tid på söndagen.

I Krasnodar rapporteras en person ha dödats efter attack mot oljeterminal
Reuters  · Ofta betalvägg
Färjeförbindelsen mellan Krym och Krasnodar tillfälligt stängd
www.kyivpost.com
Bränsle kommer endast att levereras till myndigheter
Reuters  · Ofta betalvägg
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