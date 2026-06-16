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Perspektiv på världen

Ukrainska drönarpiloter hyllas i festivalmiljö: ”En paus från kriget”

Nika Poluliakh, left, and Alina Arsenenko, who are both married to drone pilots, prepare to ride in a remotely piloted all-terrain vehicle during the Wild Drones military drone-flying competition in Truskavets, Ukraine, May 20, 2026. (Brendan Hoffman/The New York Times)

I en nöjespark i västra Ukraina möts soldater som kommit direkt från fronten för att tävla med drönare. Allt medan barn leker, grillrök ligger över området och drönartillverkare vi…

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The New York Times

Bring the Kids and Grab Some Barbecue: A Day at the Ukrainian Drone Races

Competitions that give soldiers a brief break from…

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