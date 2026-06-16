Ukrainska drönarpiloter hyllas i festivalmiljö: ”En paus från kriget”
I en nöjespark i västra Ukraina möts soldater som kommit direkt från fronten för att tävla med drönare. Allt medan barn leker, grillrök ligger över området och drönartillverkare vi…
The New York Times
Bring the Kids and Grab Some Barbecue: A Day at the Ukrainian Drone Races
Competitions that give soldiers a brief break from…
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