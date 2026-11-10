Soldaten amputerade sin egen fot – sedan kom räddningen från luften
Den ukrainska soldaten Kostyantyn Vlasenko var ensam vid fronten i nästan 500 dagar. Instängd i ruinerna av en skola, med svårt skadade ben, tvingades 49-åringen amputera sin egen…
The Wall Street Journal
A Soldier Cut Off His Own Foot to Survive. Then Came a Daring Drone Rescue.
Pvt. Vlasenko was alone and injured on Ukraine’s f…
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