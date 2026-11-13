Ullmark vann i comebacken: ”Ovant – men det gick bra”
Linus Ullmark var tillbaka efter nio matchers skadefrånvaro när hans Ottawa Senators besegrade Colorado Avalanche med 4–3 efter förlängning i nattens NHL. Svensken stod för 26 räddningar i comebacken.
– Det kändes lite ovant och trevande, men det gick bra till slut, säger Ullmark till Expressen.
Avalanche drabbades samtidigt av två tunga skador. Stjärnorna Nathan MacKinnon och Cale Makar tvingades båda kliva av i andra perioden.
– Det är två av världens bästa spelare, så självklart vill man ha dem på isen, säger Colorados lagkapten Gabriel Landeskog till NHL.com.
Nattens NHL-resultat
Bruins 2–5 Canadiens
Senators 4–3 Avalanche (efter förlängning)
Maple Leafs 2–5 Wild
Devils 5–2 Capitals
Blue Jackets 1–3 Lightning
Panthers 5–4 Red Wings
Stars 3–8 Jets
Blackhawks 3–2 Sabres
Mammoth 0–1 Blues
Kings 2–5 Islanders