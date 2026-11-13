Linus Ullmark var tillbaka efter nio matchers skadefrånvaro när hans Ottawa Senators besegrade Colorado Avalanche med 4–3 efter förlängning i nattens NHL. Svensken stod för 26 räddningar i comebacken.

– Det kändes lite ovant och trevande, men det gick bra till slut, säger Ullmark till Expressen.

Avalanche drabbades samtidigt av två tunga skador. Stjärnorna Nathan MacKinnon och Cale Makar tvingades båda kliva av i andra perioden.

– Det är två av världens bästa spelare, så självklart vill man ha dem på isen, säger Colorados lagkapten Gabriel Landeskog till NHL.com.