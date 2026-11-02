Reklambild för nya Nike Vape, maratonlöpare vid OS i Rio, Andreas Almgren i sponsorbild.

Drömgränsen i maraton bröts med jättesulor som ändå är extremt lätta. Svensken Andreas Almgrens sprang sitt historiska vinstlopp i New York med massor av skum, kapslar och en ”katapult” längst fram vid tårna.

Långdistanslöparnas och motionärernas så kallade ”superskor” blir bara märkligare och märkligare. Experten Toni Arndt reder ut hur de fungerar.