Maratonloppen • Omni förklarar
Ultralätt ”tå-katapult” – så fungerar Almgrens nya supersko
Drömgränsen i maraton bröts med jättesulor som ändå är extremt lätta. Svensken Andreas Almgrens sprang sitt historiska vinstlopp i New York med massor av skum, kapslar och en ”katapult” längst fram vid tårna.
Långdistanslöparnas och motionärernas så kallade ”superskor” blir bara märkligare och märkligare. Experten Toni Arndt reder ut hur de fungerar.
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