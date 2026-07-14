Ultraortodoxa vapenvägrare slipper inkallelse i ett halvår

Ultraortodoxa judar demonstrerar mot fängslandet av ortodoxa vapenvägrare i Kfar Yona i Israel. Bilden togs i juni.

Ultraortodoxa vapenvägrare i Israel kommer inte att inkallas, gripas eller utredas fram till den 30 november, efter att ett förslag klubbats av premiärminister Benjamin Netanyahus koalition i Knesset. Det rapporterar Haaretz.

Pausen sträcker sig över det israeliska valet, som infaller den 27 oktober. Eftersom lagändringar som löper ut i början av en ny mandatperiod förlängs med tre månader kommer pausen att räcka i sex månader.

De ultraortodoxa partierna har sagt att de inte kommer att stötta förslag i Knesset om inte gripandet av vapenvägrarna sätts på paus.

Både Knessets juridiska rådgivare och representanter för militären IDF har satt sig emot förslaget. Det klubbades med 58 röster mot 54. Netanyahu avstod själv från att rösta.