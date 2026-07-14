ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Publik under Iron Maiden på Sweden Rock Festival 2023. (Fredrik Sandberg/TT)
Nöje & kultur

Ulvaeus köper rättigheter till Iron Maidens musik

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Björn Ulvaeus bolag Pophouse köper en del av rättigheterna till rockgruppen Iron Maidens musik och visuella identitet, skriver TT.

Enligt ett pressmeddelande ska det skapa ”nya kreativa möjligheter” och även mynna ut i en konsertfilm. Inspelningarna till filmen har redan startat.

På sikt finns planer på en ”interaktiv publikattraktion”.

Björn Ulvaeus bolag köper Iron Maidens musik
TT
Läs pressmeddelandet här
pophouse.se
Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen