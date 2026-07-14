Ulvaeus köper rättigheter till Iron Maidens musik
Björn Ulvaeus bolag Pophouse köper en del av rättigheterna till rockgruppen Iron Maidens musik och visuella identitet, skriver TT.
Enligt ett pressmeddelande ska det skapa ”nya kreativa möjligheter” och även mynna ut i en konsertfilm. Inspelningarna till filmen har redan startat.
På sikt finns planer på en ”interaktiv publikattraktion”.
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