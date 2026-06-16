Unga kineser får kärlek från ”virtuella föräldrar”

Jiang Xiuping och Pan Huqian är två av de absolut mest populära ”virtuella föräldrarna” i Kina. Här på shoppingrunda i ett klipp som har några år på nacken.

Allt fler unga i Kina vänder sig till så kallade ”virtuella föräldrar” på sociala medier, rapporterar BBC. Det handlar om en influerarnisch där medelålders personer öser varma ord över miljontals följare som suktar efter en kärlek och omsorg som de kanske inte alltid fått från sina egna föräldrar.

– Är du trött från arbete och studier? Pressa dig inte för hårt. Mamma och pappa vet att du kämpar, säger ett av de mest populära paren i ett av sina klipp.

33-åriga Vincent Zhang arbetar som webbutvecklare i Shanghai. Hans föräldrar är ofta kritiska till hans karriärval och frågar när han ska träffa en flickvän.

– De skulle aldrig säga att jag räcker till. Men mina virtuella föräldrar frågar om jag är lycklig.