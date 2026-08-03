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Gränskrisen i Ceuta

Unga marockaner om flykten till Ceuta: ”Tror du att jag åkt om jag haft ett jobb?”

Unaccompanied minors who crossed into Spain return to Morocco from the Spanish enclave of Ceuta. (Antonio Sempere/AP/TT)

22-åriga Ahlam al-Adnan simmade mot den spanska exklaven Ceuta tillsammans med sina fyra syskon, däribland sin 8-åriga bror. De gömde sig i en skog, men när maten tog slut greps ho…

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The New York Times

‘Do You Think if I Had a Job I Would Have Gone?’

Moroccan migrants described their despair at their…

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