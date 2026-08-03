Unga marockaner om flykten till Ceuta: ”Tror du att jag åkt om jag haft ett jobb?”
22-åriga Ahlam al-Adnan simmade mot den spanska exklaven Ceuta tillsammans med sina fyra syskon, däribland sin 8-åriga bror. De gömde sig i en skog, men när maten tog slut greps ho…
The New York Times
‘Do You Think if I Had a Job I Would Have Gone?’
Moroccan migrants described their despair at their…
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