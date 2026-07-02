Unga på Hemglass larmar: ”Är totalt jävla kaos”

Tio unga Hemglass-anställda i Uppsala larmar om orimliga arbetsvillkor i en artikel i UNT.

– Det är totalt jävla kaos, säger Nils, en tidigare anställd.

Flera berättar att de lockas med missvisande löften om att tjäna stora pengar.

Verkligheten är enligt dem en extrem tidspress, arbete utan raster och en rädsla att säga ifrån. De säger att de kör upp till 14 timmar utan rast och har arbetsveckor på 50 timmar per vecka.

Hemglass Uppsalas vd Josef Luthström avvisar kritiken i ett skriftligt svar. Han säger att variationer i arbetstid och rutter hör till jobbet och bedrivs inom gällande lagstiftning.