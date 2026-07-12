Ungdomar skadade i allvarlig båtolycka i Hunnebostrand

Minst sex ungdomar är skadade efter en allvarlig båtolycka i Hunnebostrand, rapporterar GP. En av dem uppges vara allvarligt skadad.

Olyckan ska ha inträffat efter att deras ribbåt kört in i ett skär eller ett berg i hög fart, varpå en person ombord slungades mot klipporna.

En stor räddningsinsats har pågått under natten med polis, ambulans, helikopter och sjöräddningsresurser. Polisen har inlett en förundersökning om grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. Personen som framförde båten har gripits och misstänks för de nämnda brotten.

– Sedan får vi se efter förhör med vederbörande om åklagaren anser att han ska anhållas eller inte, säger Per Sillén, jourutredningsbefäl vid polisen.

De skadade är mellan 18 och 19 år gamla, skriver TT.