Ungdomstrenden ”sotning” skapar oro hos polisen

Sociala medier-trenden ”sotning” skapar oro hos polisen i Västmanland, rapporterar P4 Västmanland. Utmaningen går ut på att en person ska ha ansiktet vänt mot avgasröret samtidigt som föraren gasar, och på så vis få sot i ansiktet.

I ett inlägg på Instagram kallar polisen trenden för ”direkt livsfarlig”.

”Det kan orsaka förgiftning och andningsuppehåll”, fortsätter inlägget. Polisen uppmanar också föräldrar att ta saken på allvar.

Det är inte första gången polisen larmar om ”sotning”. För fem år sedan fick en då 15-årig pojke föras till akuten efter att avsiktligt ha andats in avgaser.