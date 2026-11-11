Det amerikanska flygbolaget United Airlines blockerar personliga AI-agenter från att boka biljetter, skriver Wall Street Journal.

AI-agenterna kommer fortfarande kunna visa kunderna olika flygalternativ och biljettpriser, men de kommer inte tillåtas att göra transaktioner.

United Airlines är oroliga över att agenterna kan komma att avslöja känsliga kunddata eller göra oönskade bokningar. De menar också att automatiserade AI-åtgärder kan strida mot regelverk från den amerikanska luftfartsmyndigheten.

United blir först inom flygindustrin att införa denna åtgärd men de har sällskap i sitt motstånd av bland annat Amazon.